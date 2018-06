POZZUOLI – Nasce la nuova Puteolana 1902: a comunicarlo è la stessa società attraverso un comunicato postato sulla pagina Facebook. Alla guida dei granata c’è una cordata rappresentata dall’ex bomber Antonio Dell’Annunziata e dall’ex direttore sportico Carmine Ennio. “Quello di oggi è un giorno importante per tutta la città di Pozzuoli. -si legge- In mattinata è arrivato l’annuncio del cambio di denominazione, che è stato ratificato nei tempi e nei modi indicati dalla Federazione, mentre è notizia nuova che l’attuale proprietà della 1902 ha permesso che Pozzuoli non sparisca dalla cartina calcistica campana: in queste ore, infatti, il patron Carmine Franco e il presidente Marco Bottino hanno ceduto il titolo calcistico della Puteolana a una cordata di imprenditori puteolani, capitanata dalla storica bandiera del calcio flegreo Antonio Dell’Annunziata e dall’ex direttore sportivo granata ai tempi della Serie D, Carmine Ennio. A Franco e Bottino va ogni tipo di ringraziamento da parte della nuova cordata e dalla tifoseria granata per aver consentito l’esito positivo delle trattative e per aver compiuto un ultimo gesto di amore verso la piazza di Pozzuoli, avendo rifiutato di trasferire altrove il titolo sportivo. Al patron e al presidente va il merito di aver riacceso la fiammella nell’ultima stagione, coronata con una splendida finale play-off persa dopo 120 minuti di battaglia, quell’ardore calcistico che sempre ha pervaso la piazza puteolana ma che senza l’arrivo dell’imprenditore napoletano sarebbe rimasto spento e sopito dopo alcuni anni bui. Antonio Dell’Annunziata e Carmine Ennio, esponenti di una cordata di imprenditori puteolani che hanno deciso di investire e fare sacrifici per la propria città, sono già al lavoro per programmare la prossima stagione e nelle prossime ore seguiranno altri comunicati per chiarire ulteriori dettagli societari.”