POZZUOLI– Nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione festeggia il Rione Terra che si aggiudica di misura il derby con la Puteolana grazie alla rete siglata da Majella, neo giocatore della squadra dell’antica rocca. Al “Conte”, l’1-0 finale è stata la conseguenza di una partita tirata, poco spettacolare, ma molto equilibrata con gli uomini di mister Chietti bravi a sfruttare l’occasione più ghiotta del match valsa poi 3 punti pesantissimi. Dall’altra parte una buona Puteolana 1909 che, seppur in emergenza, ha disputato una gara gagliarda pagando però a caro prezzo la sfortuna, palo colpito sul finire del primo tempo, e l’unico errore difensivo concesso.

LA CRONACA– Tante le novità tra le fila del Rione Terra, rinnovato dal mercato dicembrino e con ben sette undicesimi volti nuovi nell’undici titolare, dall’altra parte Puteolana rimaneggiata, solo 16 a referto, ma ben messa in campo. Primo squillo al quarto di gioco.Prima palla giocabile per Majella, sarà lui l’uomo derby, si gira bene ma Minichino, portiere classe 2001 è bravo nell’opporsi. Per il resto del primo tempo, complice anche le raffiche di vento, succede poco ma la chance più importante dei primi 45′ è a tinte granata. Amata dal limite prende la mira ma Rippa altro volto nuovo del Rione Terra, tra i pali è provvidenziale: tocco con le punta delle dita, il pallone sbatte sul palo ed esce. Nella ripresa, gli uomini di mister Chietti, rivitalizzati anche grazie all’apporto di uomini di esperienza, tra questi l’ex Puteolana 1902 Mario Terracciano, partono forte e colpiscono al primo tentativo: batti e ribatti, la sfera arriva a Majella che lasciato libero, al volo, la mette sotto l’incrocio. Al 10′ è 1-0. Nella parte finale della partita, la Puteolana prova a rispondere ma è ancora il Rione Terra ad essere pericoloso: al 20′ a provarci è Sinagra ma Minichini è attento. Dopo la consueta girandola di cambi, molta intensità ma poche sortite offensive e dopo 4 minuti di recupero il Rione Terra esulta per 3 punti molto importanti.

TABELLINO

Rione Terra – Puteolana 1909 1-0

Rione Terra: Rippa, Mazzone, Del Giudice, Caccavale, Iervolino, Terracciano, Rea(16’st Del Gaudio), Velotti(8’st Loiacono), Sinagra(33’st Portanova), Manna(38’st De Luca), Majella. A disp. Marchese, Cacciapuoti, Maresca, Nugnes, Abbruzzese All. Chietti

Puteolana: Minichino, Parisi(35’st Lanciato), Giannini, Lubrano, Canale, Esposito, Broscritto(42’st Pariota), Granata, Amato, Idigbogu, Antignano. A disp. Auriemma, Cimmino, Bavarella All. Di Mauro

Reti: 10’st Majella

Arbitro: Caso di Frattamaggiore (Scarano – Imperatore)

Ammoniti: Lubrano, Lanciato, Parisi, Caccavale, Rea

Spettatori: 150 circa