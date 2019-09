BRUSCIANO – Il San Giuseppe fa sua la gara di ritorno valida per il primo turno di Coppa Campania con il risultato di 2-1 ma a festeggiare è il Rione Terra forte del 2-0 del match di andata. Fondamentale per la squadra di mister Tiziano Montefusco è stato il gol in trasferta siglato da De Simone.

LA CRONACA – Al comunale di Brusciano, dopo pochi minuti dal calcio d’inizio tra le fila del Rione Terra si fa male De Luca, al suo posto De Simone. È l’episodio che determinerà la qualificazione. Ottimo il primo tempo dei gialloblu che al 35′ passano in vantaggio: dopo la traversa lambita da Sinagra, più lesto di tutti a ribadire in rete è proprio De Simone ed è 0-1. Nel finale di primo tempo il Rione Terra può raddoppiare con Di Matteo ma è il San Giuseppe a segnare: Crisantemo fa 1-1 e tiene aperta partita e qualificazione. Nella ripresa, succede poco, girandola di cambi per mister Montefusco in vista del match di campionato di sabato ed al 75′ altro acuto: i vesuviani trovano il 2-1 con Iuliano ma è troppo tardi. Al triplice fischio è il Rione Terra a passare: prossimo avversario nei sedicesimi di coppa Campania sarà il Santa Maria la Carità, gare in programma mercoledì 9/10 (andata), mercoledì 23/10 il ritorno.

IL COMMENTO – In casa Rione Terra Calcio è il DS Carmine Ennio a fare il punto della situazione: “Felici per il passaggio al turno successivo in coppa e per il grande avvio in campionato ma non esaltiamoci troppo. Siamo ancora all’inizio di una stagione lunga e difficile ma ci sono tutti i presupposti per fare bene e divertirci. Tra il mister Montefusco, la società e tutti i calciatori si è creato il clima giusto, dobbiamo continuare su questa strada. La testa è già alla prossima gara in campionato con il Playanum che avrà voglia di rivalsa quindi occorre dare il 100% ed oltre“.

IL TABELLINO

SAN GIUSEPPE: Caldarelli A., Librone, Menzione, Saggese, Auricchio, Notaro, Ambrosino, Tonto, Iuliano, Crisantemo, Galasso. A disp. Prisco, Talia, Dragone, Caldarelli S., Iuliano, Florio, Romano, Arzaniello, Guarnieri. All. Annunziata

RIONE TERRA: Marchese, Cacciapuoti, Del Giudice, Maisto, De Luca(De Simone 10’pt), Iervolino, Lanuto(Cuman 10’st), Sinagra, Sica, Di Matteo, Liccardi. A disp. Scafuto, De Angelis, Patano, Brescia, Lovriso, D’Oriano, Corace. All. Montefusco

Arbitro: Ciarvolo di Torre del Greco

Assistenti: Di Matteo – De Luca

Reti: 35′ De Simone, 42′ Crisantemo, 75′ Iuliano