POZZUOLI- Dopo 3 risultati utili consecutivi, cade il Rione Terra battuto da un cinico Real Poggiomarino con il risultato di 1-0. Epilogo amaro ed immeritato per gli uomini di mister Chietti bravi a reggere il confronto per tutti e 90′ con quella che è diventata la capolista del girone B di Promozione in attesa dei verdetti della giornata di domani. A decidere la rete siglata per gli ospiti da Ferrara al 20′ della ripresa.

LA CRONACA– Al Conte partita intensa dai primi minuti con il duo d’attacco Sica Majella che prova a scalfire la solida difesa dei vesuviani. Al 26′ primo vero squillo della gara. Il Poggiomarino trova il gol del vantaggio con Ferrara in chiaro fuorigioco ed ingenuo ad arrivare sul pallone dopo il tocco sotto di De Luca a porta sguarnita. Scampato il pericolo, la squadra di Chietti sale di tono e va vicino al gol in due occasioni. Al 30′ spettacolare la conclusione dalla distanza di Sica ma Prete e pronto a rifugiarsi in angolo così come sulla girata di testa di Manna poco prima della chiusura del primo tempo. Nella ripresa la partita sale di tono. Il Poggiomarino spinge, dalla sua il Rione Terra senza correre particolari rischi si difende bene ma al 20′ c’è l’episodio che porta al gol che cambia la gara. Minuto 20 e Ferrara con un piattone porta in vantaggio i suoi ma restano tanti dubbi: grande giocata di Di Ruocco sull’out destro, il pallone poco prima che venisse calciato verso il numero 11 dei vesuviani sembra uscito dal campo, la difesa del Rione Terra quasi si ferma, a nulla servono le proteste dei flegrei e la terna convalida il gol. A farne le spese è mister Chietti, furioso ed allontanato dall’arbitro. Parte finale del match rovente ma nei canoni della correttezza, il gialloblu ci provano a più riprese, Iervolino al 42′ sfiora di testa il pareggio, ma al triplice fischio sono gli ospiti a festeggiare.

TABELLINO

RIONE TERRA– Rippa, Mazzone(47’st Fuscone), Del Giudice, Iervolino, Terracciano, Sinagra(33’st Portanova), Loiacono, Rea(36’st De Luca), Manna(12’st Caccavale), Majella(25’st Nasti), Sica. A disp. Marchese, D’Oriano, Criscuolo All. Chietti

REAL POGGIOMARINO: Prete, Castaldi, Lepre, Marigliano, Parlato, Cangianiello, Savarese, Agnello, Di Ruocco(42’st Aufiero), De Luca, Ferrara(33’st Amita) A disp. Coticelli, Lucarelli, Vicidomini, De Rosa, Crisantemo, Vecchione, Nappo All. Teta

Rete: 20’st Ferrara

Arbitro: Rea di Ercolano (Zuppa – Minopoli)

Note: Ammoniti: Mazzone, Agnello, Caccavale, Loiacono, Savarese. Al 22’st allontanato mister Chietti