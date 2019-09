POZZUOLI – Fine settimana di calcio positiva per le squadre flegree eccetto per la Puteolana 1902, sconfitta ieri in casa dalla forte Afragolese (qui il servizio completo della gara: http://www.cronacaflegrea.it/cuore-e-grinta-non-bastano-alla-puteolana-1902-il-racconto-e-le-foto-della-gara/). Nello stesso girone dei diavoli rossi (Eccellenza, gir. A) brinda alla prima vittoria in casa la Sibilla Flegrea, che conquista i tre punti contro il Gragnano grazie ad un gol di Petrone al 40′ del primo tempo. Sibilla e Puteolana dopo due giornate sono appaiate in classifica con 3 punti, a punteggio pieno con sei punti invece ci sono Frattamaggiore, Afragolese e Mariglianese. Il prossimo turno vedrà la Puteolana impegnata sul campo del Gragnano e la Sibilla in trasferta a Volla.

PROMOZIONE – Conquistati sette punti, su nove a disposizione, dalle tre squadre flegree impegnate nel girone B del campionato di Promozione. A punteggio pieno c’è il Rione Terra che sabato ha battuto in trasferta il Procida per 3-0 (qui il servizio completo: http://www.cronacaflegrea.it/calcio-rione-terra-corsaro-secco-3-0-al-procida/).

POKER QUARTOGRAD – Vittoria in trasferta del Quartograd che con super Monda, autore di una tripletta, batte in trasferta 4-2 il Plajanum. I sei gol sono stati segnati tutti nel primo tempo: al 4′ Petrozzi ha portato in vantaggio i padroni di casa, ma nel giro di due minuti (18′ e 20′) sale in cattedra Monda che ribalta la gara per i flegrei. Quando la prima frazione di gioco sembra chiudersi verso un 2-2 arriva il nuovo sorpasso: Shassah al 45′ e ancora Monda al 49′ portano il Quartograd sul 4-2, punteggio che resterà invariato nella ripresa. Infine secondo pareggio stagionale per la Puteolana 1909 che non va oltre l’1-1 in casa con il San Giuseppe. Anche qui si decide tutto nel primo tempo: dopo il vantaggio degli ospiti al 4′ arriva al 24′ il pareggio dei granata con Riccio.