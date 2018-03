POZZUOLI – Mancano sempre meno partite alla fine dei tornei di Eccellenza e Promozione e le flegree hanno un minor numero di gare per centrare i propri obiettivi. La Puteolana 1902 dopo lo stop interno contro il Giugliano va a fare visita al Mondragone di mister Carannante; trasferta ostica anche per il Monte di Procida che sarà ospite del Volla. In Promozione la Puteolana 1909 ospita il Don Guanella, il Rione Terra se la vedrà al Conte contro il Real Poggiomarino, mentre il Quartograd se la vedrà in casa contro il Mondo Sport.

PUTEOLANA 1902 – Impegno complicato per la Puteolana 1902 che sarà ospite domani pomeriggio del Mondragone. Per mister Sarnataro ci saranno problemi di formazione con Gatta, Guadagnuolo e Conte squalificati e Gargiulo infortunato. Il Mondragone di mister Carannante si giocherà sabato le ultime chance play off: infatti tra i domitiani e i granata ci sono 6 punti di differenza e solo vincendo i casertani potrebbero sperare ancora nelle post season promozione.

MONTE DI PROCIDA – Continuare il momento positivo e vendicassi del ko dell’andata, questa la mission in casa Monte. Costagliola e compagni non solo vogliono mettere definitivamente la parola fine alla lotta salvezza, ma vogliono anche togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Proprio dopo il ko dell’andata i montesi inizieranno a fare bene in campionato e risalire la classifica. Appuntamento domenica mattina alle 10.30

PUTEOLANA 1909 – Riscattare il ko di Ponticelli e riprendere la marcia verso le zone nobile della classifica, questo l’obiettivo della Puteolana 1909 in vista della gara di sabato a Monte di Procida contro il Don Guanella. Una partita da vincere per il morale e per dare dignità al buon campionato messo in campo fino ad oggi. Per i puteolani c’è qualche problema in mezzo con Granata squalificato e con Cangiano e Coppola ai presi con malanni fisici.

RIONE TERRA – Dopo il bel successo in casa della Neapolis il Rione Terra prova a confermarsi contro una nobile di questo torneo, il Real Poggiomarino in piena lotta play off. I ragazzi di De Girolamo hanno tutte le carte in regola per battere i vesuviani e provare a termine questo torneo nel migliore dei modi, ricattando una parte di torneo assolutamente non altezza dell’ambizioni della società e del valore degli stessi giocatori. Calcio d’inizio ore 15 sabato al Conte di Arco Felice.

QUARTOGRAD – Ghiotta occasione per il Quatograd per ottenere tre punti che aiuterebbero ad affrontare ilk finale di stagione con il sorriso sule labbra. Domenica mattina a Quarto arriva il Mondo Sport ultimo a 0 punti. Josuè Capuano e compagni vogliono sfruttare questo finale di stagione per programmare lo prossima stagione.