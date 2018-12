MONTE DI PROCIDA – Si terrà nella giornata di sabato 15 dicembre, alle 19, il concerto gospel a Monte di Procida. L’appuntamento è per tutti presso il Laboratorio delle arti in via Torrione. Il gruppo Gospel Choir Song and Praise intratterrà i partecipanti con un programma musicale ad ingresso libero.

LA SOLIDARIETA’ – Nel corso della serata verranno raccolte donazioni finalizzate al sostegno dell’opera di Compassion, un’associazione internazionale dedicata al sostegno dei bambini più poveri che ha a cuore le loro vite, le loro famiglie e le loro nazioni. L’evento è organizzato assieme alla Chiesa Evangelica di Corso Umberto e con la collaborazione del Comune di Monte di Procida e dell’Alleanza Evangelica.