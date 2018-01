POZZUOLI– La CO.AD. Pozzuoli batte il Neapolis Basket per 84 a 67 e centra la quattordicesima vittoria consecutiva consolidando la prima posizione in classifica alla vigilia del big match che l’attende la prossima settimana in casa del San Nicola Basket Cedri.

IL MATCH– Un successo portato a casa con la grinta e la determinazione del gruppo contro un Neapolis Basket Casavatore che ha saputo tener testa alla squadra guidata da coach Mauro Serpico. Epica la prova del capitano Sasà Errico che chiude con 28 punti e una caterva di rimbalzi conquistati sotto i tabelloni. I flegrei al termine del match mettono a referto tre uomini in doppia cifra. Buona anche la prova dell’evergreen Mario Innocente. Bravo ad entrare in partita dalla panchina e a chiudere con 17 punti. Nella batteria dei piccoli, invece, si conferma il nazionale bulgaro Erik Dimitrov. Pozzuoli inizia bene sospinta proprio dai punti di Innocente e del bulgaro (13 in due nei primi dieci minuti). Ma gli ospiti si tengono lì a distanza ravvicinata. I flegrei riescono a chiudere il primo quarto sul 17-14. Nel secondo quarto il capitano Errico prende per mano i suoi realizzando ben 18 punti in dieci minuti. La Co.Ad. piazza un break di tempo di 32-20 che le consente di chiudere a +15 a metà partita (49-34). Nel terzo parziale i puteolani riescono a controllare anche se gli ospiti rosicchiano qualche punto. Longobardi si fa vedere con una tripla (61-50). Nell’ultimo parziale Pozzuoli decide di chiudere subito i giochi con Dimitrov, Errico e Innocente che bruciano la retina sia dal pitturato che dal perimetro. I bianco-granata vincono 84-67.

CO.AD. POZZUOLI 84 NEAPOLIS BASKET 67

Co.Ad. Pozzuoli: Orefice 7, Di Domenico ne, Innocente 17, Longobardi 9, Dimitrov 15, Iaccarino ne, Caresta 5, Errico 28, Simeoli 3, Conforto, Ajayi ne. All. Serpico

Neapolis Basket: Fiore E. 8, Zaccaro 8, Fiore R. 16, Ordine 20, D’Angiolo 4, Marino ne, D’Orta 2, Tomasiello, Esposito 9, Capuano ne. All. Cioffi

Arbitri: Leggiero di San Tammaro e Ricci di Caserta

COMUNICATO STAMPA CO.AD POZZUOLI