QUARTO – La Sunset Napoli si è aggiudicata il torneo “Maxibasket” dei Golden Players battendo in finale il Golden Players Area Flegrea con il punteggio di 63-45. Il match si è disputato davanti a una bella cornice di pubblico nel palazzetto dell’Anfra Sport di Quarto, che ha ospitato le final four. La vitoria dei Sunset è arrivata al termine di un torneo esaltante culminato ieri con l’ennesima ottima prestazione dalla squadra composta da: Enrico Iossa, Luca Morelli, Salvatore Antonio Cusano, Vincenzo Aquino, Giovanni Dalla Libera, Mauro Buongiovanni, Riccardoterzo Buonomo, Nunziante Pironti, Adriano Sbaragli e Cesare Guida.

VERSO GLI EUROPEI – Golden Players sono un gruppo di migliaia di appassionati con oltre 200 atleti Over 50 e 60, tra cui ci sono molti ex giocatori impegnati in passato in serie A1 e A2. Questa estate è prevista anche la prima partecipazione dei Golden Players Italia ai Mondiali Maxibasket Fimba 2019 di Helsinki.