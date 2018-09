POZZUOLI – Il Pala Errico sarà lo scenario del Torneo di San Gennaro in programma dal 17 al 19 settembre prossimo. Cambiata la formula da quest’anno che prevede tre giorni di gare con un girone all’italiana. Al termine dei tre giorni chi si classificherà al primo posto sarà la squadra vincitrice. Sul parquet dell’impianto della Solfatara si sfideranno oltre alla Virtus Bava Pozzuoli, il Basket Scauri, la Treofan Battipaglia e la Virtus Arechi Salerno. Tutte e quattro le formazioni inserite nel girone D del prossimo campionato di serie B Old Wild West. Lunedì 27 alle ore 18 l’inizio del torneo con l’incontro tra il Basket Scauri e la Virtus Arechi Salerno, mentre, alle ore 20 la Virtus Bava Pozzuoli affronterà la Treofan Battipaglia. Martedì 18 alle ore 18, invece, la Virtus Arechi Salerno giocherà contro la Treofan Battipaglia e alle ore 20 la Virtus Bava Pozzuoli contro il Basket Scauri. Mercoledì 19 alle ore 18 si incroceranno Basket Scauri e Treofan Battipaglia, mentre, alle ore 20 la Virtus Bava Pozzuoli sfiderà la Virtus Arechi Salerno.

I NUOVI ARRIVATI – «Abbiamo organizzato un torneo dove dopo la buona prova offerta contro la Juve Caserta ci teniamo a confrontarci con altre formazioni del nostro stesso girone – spiega Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica della Virtus Bava Pozzuoli -. I tre innesti hanno già dimostrato di essere i tasselli giusti che ci servivano. Ma dobbiamo ancora crescere tanto e migliorare molte cose. La serie B non è affatto il campionato di serie C da dove veniamo ma molto ben diverso. Per questo motivo la prima cosa su cui lavorare è la mentalità. Queste partite sono solo indicative e non ci interessa di certo ora il risultato, quello sarà importante quando inizierà il campionato. Certo vincere fa piacere a tutti. La città di Pozzuoli sabato scorso ha dimostrato di avere fame di pallacanestro: il nostro primo obiettivo è proprio questo. Riportare quanta più gente possibile nella casa storica del basket puteolano: il Pala Errico». Le tre partite della Virtus Bava Pozzuoli del torneo di San Gennaro saranno trasmesse in diretta web ogni sera a partire dalle ore 19,50 sulla pagina Facebook di Campi Flegrei News che detiene i diritti audio-video e web della società.