BACOLI – E’ bassa l’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio: alle 19 il dato è del 31,62% che fa registrare un -17,62% rispetto a due settimane fa quando alle urne si recò il 49,24% degli aventi diritto. Al voto sono chiamati 15.069 elettori. La sfida per la poltrona è tra Josi Della Ragione, candidato con una coalizione di liste civiche; e Nello Savoia, supportato da una coalizione di partiti e civiche di centrodestra. Le 26 sezioni dislocate sul territorio comunale resteranno aperte fino alle ore 23. Successivamente inizierà lo spoglio online in tempo reale su Cronaca Flegrea