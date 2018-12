BACOLI – Crisi ingombranti, l’incubo sta per finire. Sospiro di sollievo per i residenti di Bacoli: a partire da domani, infatti, verrà riattivato il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti nel centro di raccolta di via Cuma. La Flegrea Lavoro fa sapere che sarà possibile conferire i materiali pesanti nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 del mattino alle 11,30. Nelle scorse settimane in tanti hanno polemizzato contro il disservizio e soprattutto hanno puntato l’indice contro chi ha sversato rifiuti vari e materiali ingombranti in strada. Alcune zone più periferiche della città hanno rischiato di trasformarsi in vere e proprie discariche a cielo aperto. La notizia della riattivazione del servizio di ritiro degli ingombranti nel centro di raccolta arriva pochi giorni prima di Natale.