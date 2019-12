POZZUOLI – Spiaggia presa d’assalto dagli automobilisti incivili. Nonostante le nostre ripetute segnalazioni, c’è chi continua a portare l’auto sulla spiaggia parcheggiandola a pochi metri dalla riva. Accade per l’ennesima volta nella località marittima di Licola sull’arenile in via Sibilla. Il frequente malcostume è favorito sopratutto dall’assenza di controlli da parte delle forze dell’ordine. E’ così che a Licola continua a regnare l’inciviltà.