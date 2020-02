POZZUOLI – Una volta scoperto con un grosso quantitativo di droga ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri. Così è finito in manette Rosario Ferro, 30 anni, figlio di Gennaro Ferro detto “fringuello”, uno dei fratellastri del boss Gaetano Beneduce. L’operazione è stata condotta ieri sera dai carabinieri della stazione di Monterusciello che hanno preso l’uomo in via Parini, in una delle maggiori piazze di spaccio del quartiere. Ferro è stato trovato in possesso di numerose bustine di marijuana nei pressi di un’auto parcheggiata all’interno dei 45 alloggi. Insieme a lui c’era un altro uomo che è riuscito a dileguarsi prima dell’intervento dei militari. Il 30enne nella notte è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.