POZZUOLI – Hai tra i 16 ed i 18 anni non compiuti ed hai abbandonato gli studi? Diventa “Operatore della ristorazione” con l’Ente di formazione “Gesfor”. Si tratta di un’attività finanziata che offrono nuove opportunità ai giovani di Pozzuoli, dell’area e flegrea e dell’intera provincia. Gesfor offre la possibilità di conseguire gratuitamente la qualifica di “Operatore della ristorazione-Indirizzo preparazione pasti”. La durata del corso è di 1.000 ore di cui 500 di Stage presso qualificate aziende del settore. Il corso prevede coinvolgenti lezioni in aula, laboratori di cucina e numerose visite guidate. Per informazioni è possibile recarsi di persona presso gli uffici Gesfor in Zona Porto di Pozzuoli in via Cesare Augusto, 25 oppure contattare il numero 0813031264 o via email l’indirizzo: [email protected]

(A.S.)