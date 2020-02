POZZUOLI – Venerdì 14 febbraio 2020 presso l’Istituto IPSEOA “L. Petronio” di Pozzuoli si terrà la prima tappa dell’evento itinerante “Sympossio Greek Cuisine”, cooking show in

collaborazione con l’IPSEOA “Ferraioli” di Napoli e l’associazione culturale “La Decima

Musa”. La manifestazione, rivolta ai futuri chef, ha come obiettivo principale la promozione

dell’arte e delle tradizioni culinarie elleniche, attraverso la presentazione di piatti

tipici realizzati da rinomati chef greci. “Non solo nettare e ambrosia, come usavano banchettare gli dei, ma un vero convivio in cui si sposano antiche e moderne tecniche della cucina greca, tradizioni e sapori passati e attuali. L’evento, in linea con i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ha una forte valenza educativa e si inserisce in un processo di costruzione e integrazione di saperi didattici con saperi operativi”, dichiara il Dirigente Scolastico Filippo Monaco.