GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato su disposizione del tribunale di Nola – poiché destinatario di una ordinanza di aggravamento – Fabio Scotto, 49enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, era agli arresti domiciliari poiché colpito da una ordinanza di custodia cautelare della DDA di Napoli insieme ad altre 76 persone nell’ottobre del 2018 per spaccio e traffico di sostanza stupefacente. I carabinieri – in due distinte occasioni – lo hanno trovato in possesso di sostanza stupefacente e per tanto segnalato al tribunale. Scotto è stato portato al carcere di Poggioreale