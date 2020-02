QUARTO – È online il bando di concorso della I edizione del “Rampa Film Festival”, il primo festival internazionale di cortometraggi a Quarto. Il festival, che si svolgerà ad ottobre 2020, è organizzato dall’associazione di promozione sociale Rampa Film Aps con l’obiettivo di promuovere la divulgazione dell’arte cinematografica e del cortometraggio in particolare, come forma e mezzo ideale di comunicazione di messaggi a carattere sociale, diffondendo in tal modo anche una cultura del valore sociale e civile dell’arte e del fare cinema. In ottemperanza alla vocazione sociale dell’associazione, il bando di concorso prevede un’attenzione speciale ai cortometraggi a tema sociale, ai quali è dedicata una sezione apposita.

COME PARTECIPARE – Il concorso è aperto ai filmmaker provenienti da ogni parte del mondo, alle scuole di cinema, alle associazioni e a tutte le realtà che operano nel campo dell’audiovisivo. Sarà possibile inviare il proprio corto (previo pagamento di una piccola quota) sino al 10 maggio 2020. Al fine di agevolare tutti i giovani, e in particolare quelli del territorio campano, sono previste quote d’iscrizione ridotte per gli under 25. Al vincitore andrà un premio in denaro della cifra di euro 300 (trecento). La Rampa Film Aps è un’associazione di promozione sociale costituita nel marzo 2018 dall’idea del suo presidente: l’attore, sceneggiatore e regista napoletano, Nando Morra. Nasce con l’obiettivo principale di diffondere la cultura cinematografica attraverso la formazione e la produzione di audiovisivi (cortometraggi, documentari, lungometraggi, eccetera) a tema prettamente sociale, per sensibilizzare l’opinione pubblica verso le problematiche di attualità. Nel 2019 ha ottenuto l’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale della Regione Campania.