POZZUOLI – Nell’ultimo week end Monterusciello è stato teatro dei campionati italiani di ginnastica artistica maschile. Nel quartiere sono arrivati decine di atleti provenienti da ogni città d’Italia per partecipare alla competizione andata in scena nel centro sportivo “Olympia Sporting Club”. Si è trattato della prima prova del campionato nazionale “serie C” organizzato da “APD Valentina 90” in collaborazione con “Società Campania 2000” e “Comitato FGI Campano”. A mette le medaglie al collo dei vincitori, davanti a un’ampia platea, sono stati l’assessore del comune di Pozzuoli Gian Luca Liguori e il consigliere comunale Mimmo Pennacchio.