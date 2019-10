POZZUOLI – Venerdì 25 ottobre, alle ore 9:30, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si svolgerà il 2° Convegno Nazionale dell’Unione Polizia Locale Italiana, organizzato in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale di Pozzuoli, sul tema “La psicologia nell’attività operativa della polizia locale”. Dopo l’incontro, già avvenuto in occasione del tavolo tecnico che si è svolto lo scorso anno presso il Ministero dell’Interno e dopo i successivi contatti con i quali l’Upli ha inviato la propria proposta di legge, già condivisa a nome del governo dal precedente Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia ha confermato la propria presenza all’evento per riprendere il processo di riforma della polizia locale. In questa occasione il sottosegretario Sibilia si confronterà con il presidente nazionale Passaretti sui punti cardine della riforma e sui principi di una moderna ed efficiente polizia locale che gli sono stati già illustrati dell’Uplli nel precedente incontro al Ministero dell’Interno.