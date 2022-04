BACOLI – Un tavolo tecnico sulla questione di Cento Camerelle. A farne richiesta il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Bacoli, Nello Savoia, che continua il suo pressing sull’amministrazione comunale per l’immediata e temporanea sospensione della Ztl. «La sospensione della Ztl è stata immediatamente bocciata dal sindaco e dalla maggioranza. Questi ultimi, per placare gli animi, avevano promesso un tavolo tecnico all’indomani del Consiglio comunale, ma ancora non è stato convocato – tuona il consigliere di opposizione – Peraltro, la Ztl è un annoso problema che andrebbe approfondito per tutto il centro di Bacoli. Anche per i commercianti del corso è stata deleteria, tant’è che saracinesca dopo saracinesca, in tanti stanno gettando la spugna perché non c’è clientela».