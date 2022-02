POZZUOLI – “Zona romantica. Obbligatorio baciarsi”. Sono numerosi i cartelli installati in più punti della città di Pozzuoli che invitano visitatori e residenti ad ammirare il panorama e a scambiarsi un bacio. Fermarsi e coccolare il proprio partner è un obbligo. I segnali, molto simili a quelli stradali, ‘impongono’ agli innamorati di baciarsi e dedicarsi attenzioni. Un’iniziativa rivolta alle coppie, ma finalizzata anche alla tutela e alla contemplazione del territorio e delle sue bellezze. Sia per chi vive a Pozzuoli sia che per chi arriva da fuori, baciarsi nei punti più panoramici della città renderà sicuramente tutto più magico e suggestivo.

