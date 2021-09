MONTE DI PROCIDA – Al via la procedura per la richiesta di voucher destinati alle famiglie con minori da 0 a 6 anni per l’iscrizione e la frequenza presso le scuole dell’infanzia e primarie convenzionate con il Comune di Monte di Procida. L’obiettivo è sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età pre-scolare e scolare, nonché offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale. I genitori/tutori interessati possono presentare la domanda di partecipazione, entro la giornata di mercoledì 28 settembre.