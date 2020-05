POZZUOLI – Una mattinata all’insegna dell’ambiente è andata in scena oggi a Licola Mare dove circa 30 volontari hanno ripulito l’arenile da rifiuti di ogni genere. La manifestazione rientra in un flash mob organizzato dall’associazione Licola Mare Pulito attraverso il presidente Umberto Mercurio e Antonio Lamberti. Armati di rastrelli e palette i volontari hanno riempito circa trenta sacchi di rifiuti, in particolare plastica e vetro, che sono stati differenziati in attesa di essere prelevati dalla ditta incaricata dal comune di Pozzuoli.

L’APPELLO – «Abbiamo organizzato questa manifestazione per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’ambiente e per contribuire alla pulizia dell’arenile libero che riapre dopo la fase di lockdown -ha spiegato Mercurio- Inoltre abbiamo invitato la gente a non abbassare la guardia davanti all’inquinamento della nostra fascia costiera, provocato dall’Alveo dei Camaldoli, Canale Abruzzese e il canale di Quarto che come sappiamo riversano di tutto in mare. Chiediamo un intervento serio e risolutivo da parte delle istituzioni per mettere finalmente la parola fine a questa problematica».