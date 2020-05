POZZUOLI – A partire da lunedì 25 maggio e fino al 19 giugno 2020, dalle ore 8 alle ore 17 di tutti i giorni con esclusione del sabato e della domenica, sarà istituito il doppio senso di marcia alternato su un tratto della Variante Solfatara. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la realizzazione della segnaletica finalizzata alla messa in esercizio del distributore di carburanti posto lungo l’asse viario e necessaria ad impedire manovre vietate all’entrata e all’uscita dall’impianto. Il senso di marcia alternato sarà regolato da appositi semafori installati dalla ditta esecutrice dell’intervento. Nelle fasce orarie e nei giorni non interessati dai lavori (il sabato e la domenica) sarà ripristinata l’ordinaria circolazione veicolare a doppio senso di marcia.