POZZUOLI – Nella splendida location “Villa Alfonso” è andata in scena ieri la presentazione della prima squadra e dello staff tecnico del “Rione Terra Bava Pozzuoli Volley” targato 2021/22. Per il rinnovato sestetto flegreo guidato da coach Michele Romano, per il quarto anno consecutivo ai nastri di partenza del campionato nazionale di serie B, l’ esordio in campionato è in programma sabato 16 ottobre (ore 16:30) con i gialloblu attesi dall’Ischia Pallavolo.

LO STAFF – Nel corso della presentazione, preceduta da un sentito applauso a Vittorio Volpe, storico custode del PalaErrico “casa” anche del Rione Terra Volley, gli interventi per il main sponsor “Bava” nonché padrone di casa, Giovanni Bava, oltre quelli di Mariano Amirante, consigliere del comune di Pozzuoli, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni cittadine al Rione Terra Volley e di Gino Saetta, consigliere regionale FIPAV che ha avuto parole di elogio per il club. Il tutto, infine, “condotto” da Giovanni Coratella, presidente del Rione Terra Volley, che oltre a presentare la squadra ed il nuovo staff tecnico, si è soffermato sull’importanza dell’attività sportiva dei più giovani che il Rione Terra Volley, attraverso il proprio settore giovanile, punta a potenziare sempre più anche oltre i confini della città di Pozzuoli.