«Volevo denunciare un furto ma il sindaco di Bacoli mi ha cancellato il commento»

BACOLI – «Non so perché ma un mio post di ieri sera, dove denunciavo l’ennesimo furto nel parcheggio del parco Borbonico, è stato cancellato. Non offendevo e non minacciavo nessuno, facevo solo presente al sindaco Josi Gerardo Della Ragione che forse ci vorrebbero telecamere e più vigilanza della polizia urbana, in genere solertissima quando si tratta di multare. Paghiamo le tasse ed anche il permesso annuale di parcheggio, è sbagliato chiedere tutela o dobbiamo camminare a piedi?» è quanto denuncia Immacolata che ha raccontato la propria “disavventura. Un modus operandi non nuovo: da tempo il sindaco blocca e cancella account e commenti non graditi.