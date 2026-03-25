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«Volevo denunciare un furto ma il sindaco di Bacoli mi ha cancellato il commento»

«Volevo denunciare un furto ma il sindaco di Bacoli mi ha cancellato il commento»
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato25 Marzo 2026

BACOLI – «Non so perché ma un mio post di ieri sera, dove denunciavo l’ennesimo furto nel parcheggio del parco Borbonico, è stato cancellato. Non offendevo e non minacciavo nessuno, facevo solo presente al sindaco Josi Gerardo Della Ragione che forse ci vorrebbero telecamere e più vigilanza della polizia urbana, in genere solertissima quando si tratta di multare. Paghiamo le tasse ed anche il permesso annuale di parcheggio, è sbagliato chiedere tutela o dobbiamo camminare a piedi?» è quanto denuncia Immacolata che ha raccontato la propria “disavventura. Un modus operandi non nuovo: da tempo il sindaco blocca e cancella account e commenti non graditi.

 

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