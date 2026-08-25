Viola Scotto di Carlo d’Argento ai Giochi del Mediterraneo: sprint da applausi nei 50 Farfalla

TARANTO – La spedizione azzurra ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha aperto le danze con una pioggia di podi. Tra le prime protagoniste a far esplodere di gioia il pubblico di casa c’è Viola Scotto di Carlo. La nuotatrice bacolese (tesserata per Fiamme Rosse e Napoli Nuoto) ha conquistato l’argento nei 50 farfalla con il tempo di 26″29, alle spalle della greca Anna Ntountounaki. Una prestazione di alto livello per la ventitreenne azzurra, già olimpionica a Parigi 2024, che ha dimostrato la consueta grinta e determinazione. Spinta dal calore del pubblico della piscina di Taranto, Viola ha regalato alla delegazione azzurra la primissima medaglia di questa edizione dei Giochi. «Il pubblico è davvero meraviglioso. Sono onorata di aver conquistato la prima medaglia italiana qui. Il tifo è stato qualcosa di spettacolare, pazzesco»: così posta Viola sulle sue pagine social subito dopo la finale. L’argento conferma la crescita costante della farfallista campana nel panorama internazionale e proietta l’Italnuoto verso prestigiosi traguardi.