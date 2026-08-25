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Curiosità

Lotto, vinti 6mila euro a Varcaturo

Lotto, vinti 6mila euro a Varcaturo
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato25 Agosto 2026

VARCATURO – Il 10eLotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 21 e sabato 22 agosto sono state realizzate nella regione vincite complessive – considerati i premi più alti – per 38.500 euro. Venerdì in Via San Michele Passo Eclano a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, vinti 20mila euro con un 7 Oro, mentre presso il punto vendita in Via Ripuaria a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, messo a segno un colpo da 6mila euro con un 6 Doppio Oro. Nell’estrazione di sabato, invece, un 6 Oro vale un premio da 12.500 euro nell’esercizio commerciale in Via Polvica a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,54 miliardi da inizio anno.

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