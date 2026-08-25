Pusher arrestato dai carabinieri a Fuorigrotta

NAPOLI – È notte e i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono impegnati nei controlli a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta, per le scorribande di scooter che sfrecciano tra i vicoli. Particolare attenzione è rivolta alle targhe polacche. Arriva un uomo in sella a un Sh 300. I militari del nucleo operativo lo osservano. Pochi secondi e avviene la consegna. Il centauro consegna una dose di cocaina a una persona a bordo di un’auto e si allontana. Pochi metri e viene fermato.

Si tratta del 45enne Luca Portomeo, già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, viene trovato in possesso di un’altra dose della stessa sostanza. Il 45enne è stato arrestato per spaccio. E’ in attesa di giudizio.