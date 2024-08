Viola due volte il divieto di ritorno nel Comune di Napoli, denuncia bis per un 42enne di Quarto

QUARTO – Beccato due volte nel giro di poche ore. Un 42 enne di Quarto, nonostante il divieto di ritorno nel Comune di Napoli, è stato sorpreso in via Anco Marzio in sella a uno scooter senza patente perché revocata. L’uomo è stato denunciato e lo scooter sequestrato, ma durante la notte i destini a volte si incrociano. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo tra le strade di Soccavo e del rione Traiano, hanno infatti trovato ancora una volta l’uomo in strada, ma in questa circostanza a bordo di un’auto. Il 42enne ha cercato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e nuovamente denunciato.