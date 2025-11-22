Viola brilla in Giappone: sei medaglie e due record mondiali per l’atleta bacolese

TOKYO – Continua a stupire Viola Scotto Di Carlo, l’atleta bacolese della Napoli Nuoto, allenata da Fabrizio Fusco, che sta brillando ai Deaflympics in corso nella capitale giapponese. La nuotatrice azzurra ha già conquistato sei medaglie, confermandosi una delle protagoniste assolute della rassegna sportiva internazionale. Il suo palmarès provvisorio parla chiaro: tre ori impreziositi da due primati mondiali: ieri oro nella staffetta 4×200 stile libero; oggi oro individuale nei 100 stile libero, nuotati in un eccezionale 56.29, tempo che le è valso non solo il gradino più alto del podio, ma anche un nuovo record mondiale: e ancora oro individuale nei 50 dorso, gara dominata con 29.23, anche questo nuovo limite mondiale. Alle tre vittorie si sommano poi altre prestazioni di alto livello: la nuotatrice ha infatti conquistato due medaglie d’argento, una nei 100 farfalla e l’altra nei 400 stile libero, confermando una straordinaria versatilità nelle diverse specialità del nuoto. Il medagliere si completa con un importante bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, ottenuto insieme alle compagne di squadra Noemi Canino, Chiara Somenzi e Gaia Maragno, protagoniste di una prova compatta e determinata. L’atleta bacolese, già punto di riferimento per il movimento natatorio italiano, sta così incidendo il proprio nome nella storia dei Deaflympics, portando prestigio alla Napoli Nuoto e a tutto lo sport campano.