Vigili in cattedra nelle scuole di Pozzuoli per la sicurezza stradale

POZZUOLI – “Sicuri ed informati”, questo il titolo del corso di educazione stradale 2023/24 che ha visto gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli impegnati nelle scuole cittadine per diffondere nozioni di teoria ed esempi pratici per diffondere la cultura della legalità e del buon vivere, nel rispetto delle norme e nel rapporto di fiducia con le istituzioni.

Undici scuole, cinquanta classi e oltre mille studenti al centro della formazione durata otto mesi. Un corso-concorso che nella giornata di oggi premierà i ragazzi della V A della Quasimodo-Borsellino, e i ragazzi della III D Pergolesi: entrambe le classi hanno realizzato articoli riguardanti temi come sicurezza, legalità, consapevolezza, dignità, cambiamento e responsabilità. Gli elaborati, due articoli, saranno pubblicati dai giornali locali, dopo la premiazione. Al centro dell’iniziativa – che ha coinvolto i ragazzi della scuole elementari e medie – il rispetto delle regole del Codice della Strada e sicurezza di se stessi, degli altri e rispetto dell’ambiente e del territorio. «L’obiettivo è crescere cittadini consapevoli e con un forte senso di educazione civica – ha precisato la comandante Silvia Mignone-. Un progetto che mira a formare cittadini con senso di responsabilità e interesse per l’impegno collettivo». Un modo utile anche per far conoscere meglio ai più piccoli il lavoro del Corpo delle municipale, polizia di prossimità al servizio di ogni cittadino e punto di riferimento.