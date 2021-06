POZZUOLI – I vigili del fuoco hanno salvato un piccolo gabbiano che era rimasto intrappolato in un balcone di una palazzina nel centro storico di Pozzuoli. Per raggiungerlo e recuperarlo è stato necessario l’utilizzo di una scala. L’animale apparentemente non sembra ferito. Si attendono i veterinari della LIPU che dovranno ora verificare le condizioni del volatile.