Viaggiare sicuri: le raccomandazioni della Polizia Stradale per i vacanzieri

NAPOLI – In considerazione dell’avvicinarsi del periodo maggiormente interessato dal traffico veicolare, coincidente col grande esodo per le ferie di agosto, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata ricorda a tutti coloro che stanno per mettersi in viaggio per raggiungere le destinazioni delle proprie vacanze, alcune norme di buon comportamento utili a garantire la sicurezza stradale.

LE RACCOMANDAZIONI – Effettuare un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio); verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione nonché controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore; Assicurarsi della presenza della copertura assicurativa e di aver effettuato la revisione periodica del veicolo; Caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori; Consumare pasti sempre leggeri ed evitare le bevande alcoliche; Non affrontare il viaggio in condizioni di stanchezza; Osservare rigorosamente le distanze di sicurezza; Non impegnare mai la corsia di emergenza e sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra; Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se minori sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati, secondo la normativa vigente; Richiedere informazioni sulla viabilità; Utilizzare il cellulare con auricolare o bluetooth; Fare una sosta almeno ogni due ore di guida; Non lasciare in bella vista all’interno della vettura, durante le soste, oggetti di valore;

Rispettare i limiti di velocità che deve essere comunque adeguata alla tipologia di strada e alle condizioni atmosferiche, del traffico e della strada stessa; Indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori.

I CONTATTI – Come consuetudine, nel periodo estivo, oltre alla quotidiana attività di controllo, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata sarà accanto agli automobilisti e alle loro famiglie in viaggio, attraverso un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza e mediante servizi specifici volti al rispetto del codice della strada e alla verifica delle condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida, anche mediante l’utilizzo di laboratori mobili posizionati sulle arterie di competenza. Per qualsiasi segnalazione o richiesta di soccorso la Sala Operativa della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata è attiva h24 al numero 0817255063. Inoltre, notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. al numero gratuito 1518 e attraverso il servizio “Pronto Anas” raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.