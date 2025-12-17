“Verso Cuma”, la presentazione a Bacoli

BACOLI – Sarà presentato mercoledì 17 dicembre 2025 – alle ore 17 – nella Sala Conferenze del Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia, a Bacoli (Napoli), il volume “Verso Cuma” di Marcello Gigante e Valeria Lanzara con le foto di Pasquale Vassallo. Interverranno: Fabio Pagano (direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei), Stefano De Caro (già soprintendente per i beni archeologici di Napoli e Caserta e direttore generale per i beni archeologici del Ministero dei Beni Culturali), Enrico Gallocchio (archeologo subacqueo e docente universitario), Cristina Canoro (Socia co-fondatrice Centro Sub Campi Flegrei) e Vittorio Palumbo (editore e presidente dell’associazione Aliseo). Incontro moderato da Ciro Biondi, giornalista.

L’OPERA – Protagonisti della pubblicazione sono i poeti e gli storici che nel corso dei millenni hanno lasciato traccia nei Campi Flegrei. Si tratta di un’antologia interamente dedicata alla letteratura dell’antichità. Si parte da Virgilio – il cui segno è caratterizzato dagli inferi – ad autori come Catullo, Properzio, Ovidio, Orazio, Cicerone, Tacito e tanti altri. Il volume, in formato 32 per 32, è stampato su carta pregiata. Completano le foto che misurano 16 per 16 in carta patinata e incollate sulle pagine. La prima edizione di “Verso Cuma” fu pubblicata nel 1991 e conteneva le fotografie di Mimmo Jodice. In quella occasione l’Aliseo “adottò” l’archeologia marina dei Campi Flegrei. Con questa pubblicazione l’Associazione Aliseo celebra i suoi primi quarant’anni di attività. Si tratta di un modo per raccontare l’archeologia sommersa e lo sforzo sostenuto per far conoscere l’importante patrimonio dei Campi Flegrei. Da qualche anno Aliseo ha una nuova sede in Cilento.