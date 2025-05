Uomo ferito da un colpo di pistola nella notte

VOMERO – Questa notte i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nell’ospedale Cardarelli per una persona ferita da colpo d’arma da fuoco. Poco prima un 21enne di Marano si era presentato al pronto soccorso colpito al piede da un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo mentre stava passeggiando a via S. Ignazio di Loyola sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in sella a uno scooter che senza alcun apparente motivo lo avrebbero sparato. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’evento