Uomo ferito da colpo di pistola nella notte

PIANURA – I carabinieri della compagnia di Bagnoli alle 5 duli questa mattina sono intervenuti a via L. Santa Maria nel quartiere Pianura per una persona ferita. Poco prima, per cause in corso di accertamento, un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine era stato colpito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba sinistra da ignoti. L’uomo è stato trasferito da personale del 118 nell’ospedale San Paolo per poi essere dimesso con una prognosi di 15 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire la vicenda.