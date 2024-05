POZZUOLI – Un nuovo modo di fare imprenditoria nell’area flegrea: nasce il capitolo BNI Terra dei miti. Da Capo Miseno si vedono perfettamente sia il golfo di Napoli, che le isole flegree ed il Vesuvio. La regione dell’universo che va da Pozzuoli a Cuma, passando per Baia, Bacoli e Monte di Procida, è una terra fertile, dove nell’epoca romana sorsero sontuose ville, complessi termali, ma anche un fiorente commercio grazie al sito portuale di strategico interesse. La commistione di acqua e fuoco, tra la prorompente forza della potenza vulcanica e la dolcezza incantevole della natura, ha da sempre fatto risuonare questi luoghi con l’eco suggestivo della voce dei miti e della storia. È in questa costa, ricca di siti archeologici a cielo aperto, sotterranei e subacquei, che BNI Napoli ha deciso di creare un nuovo capitolo per scrivere insieme la storia dell’imprenditoria e dei professionisti del luogo al passo con i tempi.

LA MISSION – Business Network International approda nell’area flegrea rinverdendo la tradizione commerciale ed imprenditoriale locale con le innovazioni ed i vantaggi del marketing referenziale strutturato. Oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 19:00, sul lago Lucrino, presso l’Akademia cucina&more a due passi da quel Porto Iulius grazie al quale nasceva la fiorente economia locale, si terrà la presentazione del progetto “Terra dei miti”. Di questa nuova sfida ce ne parlano entusiasti i promotori ed organizzatori Mike Lubrano, avvocato penalista e Francesca Carannante, giovane sommelier creatrice di una linea di spumanti, che attendono professionisti ed imprenditori locali per introdurli nel percorso del referal marketing finalizzato a fare aumentare le referenze lavorative ed il fatturato. All’evento parteciperà tutta la squadra dei directors di BNI Napoli Nord Ovest ed il Regional director Francesco Cacciapuoti, che dal 2017 è alla guida del network in Campania, il quale dichiara che le grandi potenzialità dell’area flegrea saranno di sicuro amplificate dal “givers gain”, obiettivo di ogni capitolo BNI.