POZZUOLI – Rione Terra Calcio, ASD Puteolana 1902, ASD Puteolana 1909 e i cadetti dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli in campo per segnare “Un goal per l’Ucraina” allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. L’iniziativa promossa è stata promossa dal Rotary Club di Pozzuoli, col supporto dell’associazione Maria Rannello per l’infanzia, ha permesso una giornata di sport fortemente improntata alla solidarietà, con l’intento di raccogliere fondi per l’Ucraina mediante la vendita dei biglietti il cui ricavato è andato in beneficenza. Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal presidente del Rotary Club Raffaello Mastrantuono e dai past president Sergio Di Bonito e Daniela Gravina. Per la cronaca, il match è finito 4-2 per i ragazzi che hanno giocato con la casacca del Rione Terra adattata per l’occasione.

