POZZUOLI – Cronaca Flegrea sarà impegnata in una maratona elettorale che partirà domenica mattina e che si concluderà nella notte tra lunedì e martedì con i risultati definitivi e i nomi di tutti gli eletti. Secondo un format consolidato, che va avanti dal 2011 per ogni elezione in programma nei comuni flegrei, seguiremo in diretta lo spoglio per l’elezione del candidato sindaco dando i risultati in tempo reale. I dati giungeranno alla nostra redazione direttamente dai 69 seggi presenti su tutto il territorio di Pozzuoli. A partire da domani inoltre ci saranno curiosità, avvenimenti, foto e i dati dell’affluenza.

LO SPOGLIO – Cinque anni fa la nostra diretta fece registrare punte di oltre 30mila utenti collegati online contemporaneamente. Quest’anno per seguire lo spoglio bisognerà collegarsi all’indirizzo che trovate qui sotto:

https://cronacaflegrea.altervista.org/wp-content/elezioniPozzuoli2022/