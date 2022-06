POZZUOLI – «Questo è quello che succede ogni sabato a Pozzuoli a “Piazza a mare”. Stasera addirittura stavano con coltelli e bottiglie. Abbiamo chiamato tutte le forze dell’ordine ma nessuno è intervenuto. Io sono mamma e come me c’erano tante altre, abbiamo paura di scendere perché i nostri bambini piccoli sono terrorizzati, mia figlia ha 5 anni non vuole andare più a Pozzuoli perché è terrorizzata. Vogliamo più controlli il sabato e la domenica» (Roberta D.P.)