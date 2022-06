POZZUOLI – Era in riva al mare insieme al suo cane, un pastore tedesco, quando una grossa palla di luce ha attirato la sua attenzione. «Non so dire se era un Ufo, ma comunque mi ha sconvolto, sono ancora scioccato» è quanto racconta Pasquale Ciotola, imprenditore 41enne di Pozzuoli che ieri sera si è imbattuto in un “oggetto non identificato” mentre si trovava sulla Spiaggia romana, nella zona di Cuma, tra Pozzuoli e Bacoli.

IL RACCONTO – «Erano le 20.30 circa quando ho visto una palla di luce viaggiare a una velocità pazzesca, credevo fosse un drone all’inizio. -racconta Pasquale- Poi ho pensato ad una stella cadente, ma la luce era fortissima. E’ durato una decina di secondi, poi è sparito, si è dileguato lasciando una scia dietro. E’ stata un’esperienza assurda, sono rimasto a bocca aperta, bloccato, non ho nemmeno pensato a prendere il telefono per filmare anche se poco prima avevo scattato qualche foto del tramonto. Ho ancora il freddo addosso, non mi sembra vero quello che è successo».

L’INTERROGATIVO – Sulla natura dell’oggetto luminoso che si è materializzato davanti ai suoi occhi per dieci secondi prima di dileguarsi Pasquale non si sbilancia, anche se esclude luci artificiali o droni: «Dire che si trattava di un Ufo non sta a me dirlo. Comunque posso dire che si è trattato di una cosa anomala, mai vista prima. Raccontarla è una cosa, viverla è tutt’altra. L’unica cosa che posso dire è che mi ha sconvolto». La settimana scorsa il Centro Ufologico Mediterraneo aveva raccolto una serie di segnalazioni giunte da alcune città d’Italia, tra cui diverse provenienti da Mondragone, registrate qualche giorno prima l’avvisamento avvenuto al Fusaro.