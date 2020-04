POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha confermato che per sabato 25 e domenica 26 aprile resterà in vigore l’ordinanza numero 77 firmata il 17 aprile scorso: sull’intero territorio cittadino resteranno pertanto chiusi tutti gli esercizi commerciali, compreso il mercato ittico all’ingrosso, ad eccezione di edicole, farmacie e parafarmacie. Con la stessa ordinanza è disposto il divieto temporaneo di transito di ogni automezzo, in entrata e in uscita dal territorio comunale. L’accesso e l’uscita dalla città saranno consentiti solo per motivi di salute, per straordinarie esigenze lavorative e per stato di necessità urgente, attraverso un’autocertificazione da consegnare alle forze dell’ordine.