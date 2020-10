BACOLI – Sospiro di sollievo per i dipendenti del Comune di Bacoli: i test sierologici, effettuati ieri mattina, sono risultati tutti negativi. L’Asl ha, però, comunicato che altri 5 residenti di Bacoli sono positivi al coronavirus. Alcuni lavorano in ospedale. Nessuno è ricoverato, sono tutti asintomatici o con sintomi lievi. Resteranno in isolamento domiciliare. Il totale delle persone attualmente contagiate in città è pari a 52. Tra questi, 50 sono a casa e 2 sono ricoverati. Nessuno è in terapia intensiva. «C’è ancora tanto da fare per superare questa pandemia. Invito tutti a rispettare le regole. Mascherina, distanziamento. Insieme dobbiamo farcela, stringiamo i denti», dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Da oggi, intanto, entrano in vigore le nuove restrizioni volute dalla Regione Campania. Fino al 13 novembre scatta l’obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo.