“Tutti a Roccaraso, dobbiamo invaderla” I tik-toker preparano il secondo assalto «Vergognosa sfida alle istituzioni»

NAPOLI – Tutti a Roccaraso. Lo annunciano diversi tik-toker napoletani sui social e per il prossimo week-end sono già state superate le 20 mila prenotazioni per le gite fuoriporta. Si prevede quindi una seconda ondata dell’invasione “sulla neve” così come invita un tik-toker organizzatore dei tour che, come tanti altri come lui, non rappresenta un’agenzia di viaggi ma un privato che si improvvisa tour-operator. Insomma le polemiche degli scorsi giorni e i provvedimenti che saranno adottati dai sindaci di Roccaraso, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia, con l’avallo dell’Anas, per fissare il tetto dei cento bus, e della Prefettura dell’Aquila sembrano non avere alcun effetto sulla “febbre delle gite sulla neve” che, anzi, rischia di diventare una vera epidemia portando scompiglio, caos, congestione e degrado nelle località sciistiche abruzzesi.

LA DENUNCIA – «È chiaro che questi soggetti che pubblicizzano questi viaggi stanno sfidando le Istituzioni annunciando un’invasione selvaggia senza regole. Una sfida a cui bisogna farsi trovare preparati e respingerla. Trattandosi per lo più di organizzatori improvvisati è chiaro, come accaduto lo scorso fine settimana, che sarà il caos totale e un secondo atto non lo si può permettere. Domenica sarò personalmente presente a Roccaraso per verificare che ci siano i dovuti controlli contro l’annunciata nuova invasione e fermare qualsiasi devastazione e verificare che siano state adottate tutte le misure per garantire sicurezza e legalità.» – ha dichiarato il deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.