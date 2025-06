Truffe on line con carte Postepay e Mooney, 44 indagati: tre sono di Pozzuoli, due di Quarto – I NOMI

POZZUOLI – Ci sono anche tre persone di Pozzuoli e due di Quarto tra le 44 indagate dalla Procura della Repubblica di Aversa – Napoli Nord, nell’ambito di una maxi inchiesta sulle truffe online. Agli indagati è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari: sono accusati a vario titolo di aver messo in campo un sistema di raggiri perpetrati attraverso l’uso di carte prepagate Postepay e Mooney, mediante l’inserimento di annunci falsi su siti e piattaforme digitali che attiravano gli utenti a comprare servizi e materiali come pellet o polizze RCA. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Parete e proprio nel comune casertano sarebbe stata la base operativa del sodalizio criminale. In totale sarebbero complessivamente 62 le truffe messe in atto in Campania e anche in altre regioni d’Italia.

I NOMI – Tra gli indagati figurano Gennaro Scialò, Salvatore Solmonte e Rosario Ilardo di Pozzuoli: e Andrea Jeddi Cucinotta e Roberto Brando di Quarto.