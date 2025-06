Due rapinatori in manette, uno ha 16 anni: inseguiti e arrestati dai carabinieri

CERCOLA – I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per concorso in rapina aggravata, porto abusivo di armi e ricettazione due incensurati di 16 e 18 anni. Poco prima, i due giovani percorrevano via Europa in sella ad uno scooter. Con loro altri due uomini su un’altra moto. A coprire il volto alcune mascherine chirurgiche. Una scena sospetta che ha fatto scattare un inseguimento, terminato in via Panoramica Fellapane, nel comune confinante di San Sebastiano al Vesuvio. I due giovanissimi sono stati bloccati, recuperata una pistola lanciata in un cespuglio durante la fuga. Gli altri due sono riusciti a dileguarsi. Grazie ad una rapida attività investigativa, i carabinieri hanno scoperto che i due avevano picchiato e rapinato un 25enne in compagnia della fidanzata, portandogli via sotto la minaccia dell’arma denaro e un cellulare. Ed è stato proprio lo smartphone a incastrare i due rapinatori. Arrestati, sono stati portati in carcere e nel centro di prima accoglienza. Recuperata la pistola, rivelatasi giocattolo senza tappo rosso.