Truffa via Sms del finto CUP, il Cardarelli raccomanda: non richiamare

NAPOLI – In queste ore l’Urp del Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un Sms mediante il quale un finto servizio CUP chiederebbe di contattare “con urgenza” un numero che inizia per 899 per “importanti comunicazioni”. Da quanto denunciato, si tratterebbe di numeri a pagamento, a danno dei cittadini. L’Azienda ospedaliera raccomanda di ignorare il messaggio, eliminarlo e non richiamare.

LE COMUNICAZIONI – Il CUP del Cardarelli comunica soltanto attraverso il numero telefonico con prefisso 081 le cui prime tre cifre iniziano con -747 ed è consultabile da telefono fisso al numero verde 800.019.774 e da telefono cellulare al numero 081.96.33.113. E’ inoltre disponibile un indirizzo mail dedicato per le richieste dell’utenza: [email protected]. Nessuna altra modalità di comunicazione telefonica con i cittadini è riconducibile al Cardarelli.