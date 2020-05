GIUGLIANO – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per truffa e resistenza a pubblico ufficiale A.F. e G.P. di 25 e 24 anni, entrambi di Pomigliano D’Arco. I due hanno simulato uno scontro con un veicolo in transito lungo Corso Campano, fingendo una collisione con il loro specchietto retrovisore. Inseguita e bloccata la vittima hanno preteso l’immediato risarcimento del danno: 120 euro la richiesta. Facilmente convinta ad evitare il coinvolgimento delle assicurazioni che avrebbe portato a costi sicuramente più alti, la vittima ha consegnato 50 euro quale prezzo per la riparazione.

LE VITTIME – Con lo stesso trucco, i due giovani avevano poco prima tentato di gabbare una seconda persona. Sfuggito al raggiro, la vittima ha allertato i carabinieri e fornito una descrizione dei truffatori e del loro veicolo. Individuati poco dopo, i due sono stati inseguiti e dopo qualche chilometro di fuga bloccati nel comune confinante di Villaricca. Finiti in manette, sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Recuperata e restituita la banconota da 50 euro poco prima sottratta con l’inganno all’automobilista che – compresa la truffa – aveva anchìegli contattato il 112.